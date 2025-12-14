FC Inter 1908
news

Zielinski: “Vittoria fondamentale di carattere. Bello essere primi, abbiamo i mezzi per…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Piotr Zielinski ha fatto queste considerazioni sulla vittoria dell'Inter di Chivu a Marassi contro il Genoa
Marco Macca
Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Piotr Zielinski ha fatto queste considerazioni sulla vittoria dell'Inter di Chivu a Marassi contro il Genoa per 2-1:

"Abbiamo vinto anche di carattere. C'è stata disattenzione sul gol e l'abbiamo pagata, ma poi siamo stati bravi a non prendere più rischi e a cogliere questa vittoria fondamentale. E' una vittoria importante, essere primi è sempre bello. Mancano tante partite e bisogna dare continuità".

"Abbiamo tutti i mezzi per far bene e arrivare alla fine in vetta. Sono fiducioso, ci sono tante partite dove ci sarà da soffrire".

(Fonte: Sky Sport)

