Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Piotr Zielinski ha fatto queste considerazioni sulla vittoria dell'Inter di Chivu a Marassi contro il Genoa per 2-1:
"Abbiamo vinto anche di carattere. C'è stata disattenzione sul gol e l'abbiamo pagata, ma poi siamo stati bravi a non prendere più rischi e a cogliere questa vittoria fondamentale. E' una vittoria importante, essere primi è sempre bello. Mancano tante partite e bisogna dare continuità".
"Abbiamo tutti i mezzi per far bene e arrivare alla fine in vetta. Sono fiducioso, ci sono tante partite dove ci sarà da soffrire".
(Fonte: Sky Sport)
