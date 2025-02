Lautaro Martinez , capitano dell'Inter , è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del match contro la Juventus. Ecco le sue parole: "Aver avuto tutta la settimana? Sì l'abbiamo avuta completa dopo tanto tempo per preparare questa grande gara che per noi è molto importante per la classifica. Ed è un derby, la sentiamo molto noi e i tifosi, è bella da giocare.

Decisiva per lo scudetto? No, manca ancora tanto: le partite sono tutte diverse e difficili. Sarà importante per noi ma non credo sia così decisiva: ma è molto importante, lo sappiamo. Il miglior Lautaro? Non ho iniziato bene il campionato, poi quando è andato avanti mi sono allenato di più e ho cercato la miglior forma per aiutare l'Inter. Sto bene fisicamente, gioco tanto e sono contento: devo continuare a lavorare, superarmi e aiutare la squadra".