Si alza il sipario all'Allianz Stadium di Torino: l'Inter di Simone Inzaghi è ospite della Juventus di Thiago Motta nel tanto atteso derby d'Italia. I nerazzurri, vincendo, supererebbero il Napoli in classifica: occasione ghiottissima dunque. Per l'occasione il tecnico interista punta su Taremi al fianco di Lautaro: Thuram è recuperato ma va in panchina. In difesa Pavard e Acerbi la spuntano su Bisseck e De Vrij, completa il reparto Bastoni. Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco i cinque in mediana.