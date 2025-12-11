"E' davvero qualcosa di importante quello che sono riuscito a fare e a raggiungere, sempre con il lavoro e il sacrificio. Da piccolo ho vissuto momenti difficili, ma la famiglia mi è stata sempre vicino e cerco sempre di ringraziarli e renderli felici ogni volta che entro in campo. Sono soddisfatto del lavoro che stiamo facendo in questi ultimi anni. Siamo arrivati due volte in finale di Champions League in tre anni, e non è facile né scontato. La crescita si vede ogni giorno. Adesso abbiamo un allenatore nuovo che ci ha dato grandissima energia, anche se qualche risultato non è stato dalla nostra. Ma è importante continuare su questa strada, perché abbiamo riportato all'Inter tanti trofei che mancavano da tantissimo tempo e abbiamo riposizionato il club dove meritava di stare".