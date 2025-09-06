La trasferta di Barcellona, con l'impresa nerazzurra di strappare il 3-3 in casa a Yamal e compagni, è costata cara a Lautaro Martinez

La trasferta di Barcellona, con l'impresa nerazzurra di strappare il 3-3 in casa a Yamal e compagni, è costata cara a Lautaro Martinez, che ha dovuto giocare il resto della stagione con un problema muscolare mai del tutto risolto. Lo conferma proprio Lautaro a France Football.

"Ha giocato infortunato?"

"Un po'. A Barcellona, all’andata, ho avuto una contrattura muscolare. Per i medici sarei dovuto stare fermo dodici, quindici giorni, perché il muscolo era leggermente lesionato. Nei sei giorni prima del ritorno ho fatto due sedute quotidiane di fisioterapia, lavoro in palestra. La vigilia faceva ancora molto male ma ho messo una fasciatura e sono sceso in campo.

Quando ho conquistato il rigore, la gamba mi ha fatto davvero male. Pazienza. Due giorni dopo il dolore era raddoppiato, ho fatto degli esami e la mia lesione era più seria. Ho parlato con i medici per prepararmi al meglio per la finale, nelle condizioni che ritenevo possibili. Ho lavorato duro, molto duro, ma il muscolo non è riuscito a recuperare del tutto. Onestamente, ero guarito, pronto a giocare. Ma mi sentivo diverso, non al 100%"