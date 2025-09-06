Il capitano dell'Inter ha parlato alla rivista francese France Football e ha sottolineato tutta la delusione provata per il finale della scorsa stagione con CL e scudetto persi all'ultima giornata

Eva A. Provenzano Caporedattore 6 settembre 2025 (modifica il 6 settembre 2025 | 12:32)

Lautaro Martinez ha rilasciato una lunga intervista a France Football in cui ha parlato della sua carriera e della sua storia. "Dall'infanzia povera in Argentina alla recente sconfitta in finale di Champions League, il capitano dell'Inter non si è tirato indietro di fronte a nessuna domanda, a nessun argomento", scrive il giornale francese che lo ha intervistato per introdurre l'intervista al giocatore argentino.

L'attaccante nerazzurro, tra le altre cose, ha commentato i suoi tatuaggi e da lì ha spiegato che il sogno è quello di tatuarsi la Champions se mai la vincerà. Così il giornale francese gli ha chiesto della finale persa con il PSG. Ecco cosa ha detto:

«Più che tatuaggi cicatrici le due finali perse? Abbiamo giocato due finali di Champions League in tre anni. Ogni volta, abbiamo fatto un ottimo percorso, ma ci è sempre mancato quel qualcosa in più in finale. È molto, molto doloroso. L'ultima (0-5 contro il PSG, il 31 maggio) mi è costata molto. Ho fatto fatica ad accettarlo perché eravamo molto fiduciosi e ben preparati. Niente è andato come sperato, e il dolore è stato ancora più grande. Sono cicatrici che devono guarire col tempo.

-PSG più forte del Barcellona ​​eliminato in semifinale?

Sono due squadre diverse. Ma ho sempre pensato e detto a chi mi stava intorno che fossero le due favorite. Quando abbiamo eliminato il Barcellona (3-3, 4-3 dt), con le nostre armi, il nostro stile di gioco e la nostra umiltà, avevamo raggiunto il nostro obiettivo: raggiungere la finale. E se avessimo giocato come ci eravamo preparati, avremmo avuto grandi possibilità di vincere. Non ce l'abbiamo fatta.

-Cosa hai provato in campo durante la sconfitta contro il PSG?

Impotenza. Non siamo riusciti a realizzare ciò per cui ci eravamo preparati. Questo è ciò che ci ha fatto arrabbiare di più.

-Questo PSG era troppo forte?

Sapevamo che sarebbe stato difficile perché sono una squadra forte, sicura di sé e solida che ha vinto molti titoli. Ma in quella partita non abbiamo giocato bene. Eppure, ci eravamo preparati con serenità. Era il loro giorno. Hanno fatto una grande prestazione; il risultato è stato meritato. Ho fatto i complimenti ad Hakimi e Donnarumma. Hanno giocato a Milano e abbiamo un ottimo rapporto. Sono ovviamente contento per loro.

-Hai giocato da infortunato?

Un po'. A Barcellona, ​​all'andata, ho avuto uno stiramento muscolare. I medici mi hanno detto di stare fuori per dodici o quindici giorni perché il muscolo era leggermente strappato. Per sei giorni prima del ritorno in campo ho fatto due sedute di fisioterapia al giorno, lavorando in palestra. Il giorno prima, il dolore era ancora molto forte, ma ho messo una fasciatura e sono andato. La gamba mi faceva molto male. Peccato. Due giorni dopo, il dolore era raddoppiato, ho fatto degli esami e la lesione era peggiorata. Ho parlato con i medici per prepararmi al meglio per la finale, nelle condizioni che ritenevo possibili. Ho lavorato duro, molto duro, ma il muscolo non è riuscito a recuperare completamente. Onestamente, ero guarito, pronto a giocare. Ma mi sentivo diverso, non al 100%.

-Come hai reagito dopo?

Male, male, male. Dopo qualche giorno di pausa, ho dovuto rientrare in Nazionale e, subito dopo, partire per gli Stati Uniti per il Mondiale per Club. C'è stata una settimana in cui il dolore è stato molto, molto intenso, molto difficile da gestire. Dopo, non c'è tempo per lamentarsi. Devi ricominciare e andare avanti, voltare pagina, conservare le cose positive, migliorarle, correggere ciò che non ha funzionato e andare avanti.

-Sei stato davvero cinque giorni senza parlare dopo la finale?

Sì. Volevo parlare con le persone, con i miei compagni di squadra, ma non ci sono riuscito. Non è uscito nulla. Ero bloccato. Ero un po' ansioso e triste perché è stato un duro colpo. Avevamo la possibilità di vincere tre titoli (Campionato, Serie A e Coppa Italia) e alla fine ci ritroviamo così, senza niente. È il dolore più profondo che abbia mai provato.

(fonte: France Football)