Lautaro: “Acuna vs Dumfries? È finito tutto lì, cose di campo”

«La chiave del secondo tempo, sicuramente, è che quando loro sono rimasti senza le gambe e un po' senza fiato per fare il pressing che facevano siamo riusciti a sviluppare bene i palloni e abbiamo trovato lo spazio tra le linee che ci ha permesso di attaccare la loro difesa. Abbiamo avuto un paio di occasioni e poi alla fine è arrivato il gol. Sicuramente avere un uomo in meno nel calcio di oggi ti mette tanto in difficoltà però abbiamo fatto un'ottima gara contro un River che ha fatto una gara importante». Così in zona mista, alla fine della gara contro gli argentini, il capitano dell'Inter Lautaro Martinez ha parlato della gara analizzando soprattutto i motivi di svolta che hanno portato alla vittoria.

All'attaccante dell'Inter è stato poi chiesto dell'episodio avvenuto a fine gara con Acuna che sembrerebbe aver insultato Dumfries. «Insulto razzista? Cosa ho visto? Non lo so. Ero in panchina e non mi sono messo lì. Poi ho parlato col mio compagno ed era finito tutto lì, cose che succedono in campo e basta finito lì. Non so più nulla», ha detto l'attaccante nerazzurro.