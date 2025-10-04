FC Inter 1908
Colonnese duro: “Che delusione questo giocatore dell’Inter: gioca sulle uova”

Proprio su di lui si è soffermato Francesco Colonnese, ex difensore, ai microfoni di Tuttosport: ecco le sue parole
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Una delle note stonate sin qui dell'Inter è sicuramente Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco, arrivato a zero la scorsa estate, è stato fermato da tanti infortuni nella passata stagione.

Nella prima parte di questa, però, nonostante Chivu gli abbia dato qualche chance, Zielinski ancora non è riuscito a mettere in mostra la sua qualità. Proprio su di lui si è soffermato Francesco Colonnese, ex difensore, ai microfoni di Tuttosport.

"Gioca sulle uova: purtroppo finora è stato una delusione. C’erano grandi aspettative al momento del suo acquisto, ma dopo l’addio al Napoli non ha più ripetuto le prestazioni brillanti delle sue stagioni in azzurro", le sue parole.

