Proprio su di lui si è soffermato Francesco Colonnese, ex difensore, ai microfoni di Tuttosport: ecco le sue parole

Una delle note stonate sin qui dell'Inter è sicuramente Piotr Zielinski . Il centrocampista polacco, arrivato a zero la scorsa estate, è stato fermato da tanti infortuni nella passata stagione.

Nella prima parte di questa, però, nonostante Chivu gli abbia dato qualche chance, Zielinski ancora non è riuscito a mettere in mostra la sua qualità. Proprio su di lui si è soffermato Francesco Colonnese, ex difensore, ai microfoni di Tuttosport.