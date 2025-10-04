Una delle note stonate sin qui dell'Inter è sicuramente Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco, arrivato a zero la scorsa estate, è stato fermato da tanti infortuni nella passata stagione.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Colonnese duro: “Che delusione questo giocatore dell’Inter: gioca sulle uova”
news
Colonnese duro: “Che delusione questo giocatore dell’Inter: gioca sulle uova”
Proprio su di lui si è soffermato Francesco Colonnese, ex difensore, ai microfoni di Tuttosport: ecco le sue parole
Nella prima parte di questa, però, nonostante Chivu gli abbia dato qualche chance, Zielinski ancora non è riuscito a mettere in mostra la sua qualità. Proprio su di lui si è soffermato Francesco Colonnese, ex difensore, ai microfoni di Tuttosport.
"Gioca sulle uova: purtroppo finora è stato una delusione. C’erano grandi aspettative al momento del suo acquisto, ma dopo l’addio al Napoli non ha più ripetuto le prestazioni brillanti delle sue stagioni in azzurro", le sue parole.
© RIPRODUZIONE RISERVATA