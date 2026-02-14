Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del MatchDay Programme della sfida di oggi con la Juventus

Marco Astori Redattore 14 febbraio 2026 (modifica il 14 febbraio 2026 | 10:11)

Sei sempre stato un giocatore grintoso, oggi in cosa ti senti più cresciuto rispetto agli inizi?

La grinta soprattutto all’inizio della mia carriera mi ha aiutato tanto, oggi mi sento un calciatore più maturo e sono orgoglioso di essere il capitano di una squadra importante come l’Inter. Per la mia vita, per la mia carriera e per la mia famiglia questo Club rappresenta tantissimo.

Qual è la parola più importante per te?

“Sacrificio”. Me l’ha insegnata mio padre perché vengo da una famiglia che spesso ha vissuto con poco quindi il sacrificio è stato indispensabile ma anche prezioso, poi il rispetto sicuramente è un valore fondamentale.

Che consiglio potresti dare a un giovane calciatore?

Se ripenso agli inizi della mia carriera, per me guardare e ascoltare è stato importantissimo. L’ho sempre fatto con i compagni che avevo a partire da Diego Milito al Racing: guardavo i suoi controlli, i suoi movimenti, ascoltavo quello che diceva. Osservare fa crescere e imparare tanto, ho fatto lo stesso fin da bambino anche con mio padre e da lui ho imparato tantissime cose senza neanche aver avuto bisogno di chiedergliele.

Qual è il tuo pensiero quando vai in campo?

Penso a tutti i sacrifici che ho fatto per arrivare ad essere lì e cerco di godermi ogni attimo.