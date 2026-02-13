Il tecnico del Milan è raggiante dopo il successo ottenuto nel finale contro il Pisa: "Per noi non era facile"

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sul Pisa: "Contenti del risultato e della vittoria. Sono partite che servono per rimetterci in carreggiata, per noi non era facile, negli ultimi 20 giorni abbiamo giocato solo 2 partite. Modric? C'è sempre da imparare da imparare da uno come lui, è un giocatore straordinario.