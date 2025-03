Altro estratto dell'intervista concessa da Lautaro Martinez , capitano dell'Inter, per il format "In arte Lautaro". Queste le sue parole sulla vittoria del Mondiale del 2022 in Qatar: "Vincere un Mondiale è sempre speciale, bello e difficile: poi per tutto quello che ho vissuto... Ho sempre dato il massimo e a volte queste cose non si vedono.

Io sono arrivato a giocare un Mondiale con una caviglia così perché ho voluto sempre stare in campo e allenarmi: per me essere mancato al Mondiale in Russia è stato durissimo. Ed essere arrivato in Qatar così non era quello che volevo, ma io sono così: do il massimo ogni giorno e non guardo quello che arriva. Io vivo così coi miei figli, a livello personale e a livello calcistico: è tutto qua".