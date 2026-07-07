Le dichiarazioni dell'attaccante e capitano dell'Inter dopo il successo per 3-2 dell'Argentina sull'Egitto agli ottavi di finale

Alessandro De Felice Redattore 7 luglio - 21:20

Protagonista della rimonta dell'Argentina sull'Egitto, da 0-2 a 3-2, Lautaro Martinez ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

Il capitano dell'Inter ha fornito l'assist decisivo a Enzo Fernandez per il gol allo scadere che ha regalato il definitivo sorpasso e il pass per i quarti di finale all'Albiceleste di Lionel Scaloni.

Di seguito le sue dichiarazioni:

"Paura di uscire sul 2-0? Sicuramente tantissime le emozioni che abbiamo provato alla fine, perché essere 0-2 e con poco tempo alla fine della gara... Sicuramente abbiamo messo tutto quello che avevamo dentro anche nel momento della pausa. Il mister ci ha detto questo, di lasciare tutto fino all'ultimo. Poi abbiamo cercato la porta dell'avversario sempre con continuità, avevamo preso il secondo gol. Poi abbiamo trovato il gol che anche al primo tempo meritavamo e poi sicuramente la fiducia è stata fondamentale per portare a casa questa gara".

Dopo il suo gol, sei stato il primo che Messi ha abbracciato e sembrava dedicarlo a te quel gol. Che cosa c'era in quella dedica?

"Sicuramente tanta emozione, ho parlato con lui ora, gli ho detto che si merita tutto questo che sta vivendo. Io sono orgoglioso e molto felice di aver condiviso con lui il Mondiale di Qatar, tre Copa America, una Finalissima e anche questo Mondiale. Io ho avuto anche la fortuna di averlo da fianco anche quando ha vinto il suo ottavo Pallone d'Oro. Tutte queste emozioni per me sono incredibili e me la porterò sempre con me, perché stiamo parlando del migliore al mondo e migliore di sempre".

Ho visto che avete lottato per lui ad un certo punto, vi ho visti molto preoccupato: lui era lacrime a fine partita, che cose gli avete detto?

"Abbiamo lottato per lui, abbiamo lottato per noi, abbiamo lottato per le nostre famiglie, per l'Argentina, perché anche oggi hanno riempito lo stadio e per noi sono un giocatore di Dio, quindi tutte queste emozioni che oggi mi porto dentro, che la vivo anche con la mia famiglia che è in tribuna, sicuramente ti fanno crescere i tanti e ti fanno emozionare tanto".