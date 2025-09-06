L’addio di Simone Inzaghi all’Inter ha segnato un momento delicato per la squadra nerazzurra. Ma nessuna decisione prima di Monaco

Daniele Mari Direttore 6 settembre 2025 (modifica il 6 settembre 2025 | 14:55)

L’addio di Simone Inzaghi all’Inter ha segnato un momento delicato per la squadra nerazzurra, ma secondo Lautaro Martínez la transizione è stata gestita con grande professionalità dal tecnico interista, che non aveva deciso di lasciare il club prima della finale di Champions. Il capitano argentino ha voluto chiarire la situazione in un’intervista a France Football (c'è stato un errore di traduzione nella prima versione diffusa ndr), sottolineando che i giocatori non erano coinvolti nei rumor sul futuro del tecnico.

"In quel momento, il mister non ci aveva mai comunicato di avere un’offerta e che sarebbe andato via. Quindi noi eravamo estranei a quelle voci, concentrati su tutti gli obiettivi che avevamo", ha spiegato Lautaro.

Lautaro ha elogiato il lavoro del tecnico, definendolo sempre professionale e fondamentale per la squadra: "Ha sempre dato prova di professionalità. Ci sentivamo molto a nostro agio con lui. Era la nostra testa pensante".

L’addio di Inzaghi, ufficializzato con la firma all’Al-Hilal prima del Mondiale per club, non ha quindi destabilizzato il gruppo, secondo Lautaro. Il centravanti ha ribadito che il rapporto con il mister è rimasto solido fino all’ultimo giorno. La debacle in finale di Champions non è stata legata all'addio successivo del tecnico di Piacenza.