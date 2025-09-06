Nella lunga intervista a France Football, l'argentino ha ricordato la sua infanzia difficile e ha parlato dei valori che ha cercato di conservare e che prova sempre a portare in campo

Eva A. Provenzano Caporedattore 6 settembre 2025 (modifica il 6 settembre 2025 | 14:32)

Il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, si è aperto con France Football. Ha raccontato delle difficoltà della scorsa stagione, del sogno di vincere la Champions League e il Pallone D'oro ma ha anche parlato della sua infanzia, di come è stata dura non avere nulla e di quanto oggi, tutto quello che ha passato, gli fa ricordare di non dare per scontato mai niente.

Questo è quello che il giocatore interista ha raccontato alla rivista francese che gli ha dedicato la sua copertina:

-Il regalo indimenticabile che hai ricevuto da bambino?

Quello che mi ricordo di più sono le mie prime scarpe da calcio, azzurre e bianche, come la bandiera argentina. Un regalo speciale e importante perché i miei genitori si sono impegnati moltissimo per regalarmelo. Rimarrà impresso nella mia memoria per sempre, visto che ho avuto un'infanzia difficile.

-Come mai?

Mio padre era un calciatore, ha giocato in diverse città. Quando è tornato a Bahía Blanca, i miei genitori erano disoccupati e ci trovavamo in una situazione finanziaria difficile. Non avevamo praticamente alcuna entrata economica. Dovevamo scegliere tra pagare l'affitto e mangiare. Poi un amico ci ha prestato una casa e ci abbiamo vissuto per due anni. Sono davvero grato a tutte quelle persone che ci hanno aiutato, e anche ai miei genitori, perché hanno fatto tutto il possibile per assicurarsi che non ci mancasse mai nulla. Quei momenti lasciano segni profondi. Oggi apprezzo tutto e anche ogni piccola cosa ha valore. A quel tempo i miei genitori pensavano a noi più di tutto il resto perché potessimo mangiare e a volte non mangiavano loro. Vivrei comunque la stessa infanzia perché quella quotidianità mi ha fatto crescere e imparare.

-Dicono tu sia un maniaco dell'ordine...

Sì, lo sono. Mi piace molto l'ordine, che tutto sia pulito, perfetto. La pulizia è una delle mie terapie. Quando sono un po' stressato, passo l'aspirapolvere, pulisco i tavoli, al punto che mia moglie mi dice di calmarmi! Lo faccio fin da bambino. I miei genitori lavoravano sempre e a me piaceva che la casa fosse in ordine. In questo modo, quando tornavano, non dovevano pulire. Ho cercato di dare una mano. Sono stato cresciuto in questo modo e lo faccio ancora oggi perché mi piace.

-È da questa epoca che nasce la rabbia e la determinazione che vediamo in campo?

Sì, certo. In campo do tutto quello che ho. Questo è il momento per il quale mi sono preparato, per il quale ho perso tempo con la mia famiglia, i miei figli. Ogni partita è unica, la vivo con grande responsabilità. A volte la mia famiglia mi dice che sono un po' pazzo, che sto esagerando, ma è il mio modo di vivere il calcio. Se oggi sono capitano di una squadra come l'Inter, è anche grazie a questo passato che mi ha reso forte.

-Cosa c'è di diverso dal ragazzo che è cresciuto a Bahia Bianca a oggi?

Probabilmente ora ho un po' più di capelli grigi. (Ride.) Molte cose sono cambiate, soprattutto economicamente, e posso restituire alla mia famiglia tutto ciò che mi ha dato. Questo è ciò che mi rende più orgoglioso. Dopo tutti questi anni di sacrifici, abbiamo ottenuto la nostra ricompensa: poter condurre una vita diversa e dare ai miei figli l'opportunità di studiare. Quindi, in verità, Lautaro è cambiato un po'. Ho cercato di mantenere i valori con cui sono stato cresciuto: umiltà, rispetto, lavoro e sacrificio. Mia moglie ed io cerchiamo di trasmetterli ai nostri figli, anche se sono nati in una realtà diversa.

(Fonte: France Football)