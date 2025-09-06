Le parole dell'attaccante nerazzurro in un'intervista a France Football in cui ha parlato del premio per il quale è candidato

Eva A. Provenzano Caporedattore 6 settembre 2025 (modifica il 6 settembre 2025 | 13:46)

France Football ha intervistato Lautaro Martinez e il giocatore nerazzurro ha avuto modo anche di rispondere a domande sul Pallone d'oro: era tra i candidati del 2024 ma è arrivato settimo ed è tra i candidati del 2025. «Mi aspettavo di meglio rispetto al settimo posto? Sì. Mi aspettavo di essere classificato più in alto dopo essere arrivato capocannoniere e giocatore della Serie A, vincendo la Copa America segnando cinque gol, incluso il gol decisivo in finale. Ho anche vinto la Supercoppa Italiana segnando in semifinale e in finale. Rispetto la scelta dei giudici; mi hanno chiesto cosa pensassi e l'ho detto. Sono fatto così: non resto mai a metà strada e dico sempre le cose con chiarezza», ha sottolineato il giocatore dell'Inter.

-Lionel Messi aveva ragione dicendo che lo meritavi?

Non lo so. I riconoscimenti individuali sono importanti per me. Il collettivo viene prima dei singoli, ma quando raggiungiamo i nostri obiettivi personali, è perché stiamo facendo bene per la squadra. I nostri obiettivi collettivi ci hanno permesso di arrivare a questo punto, a questo posto, a questo gala. Essere tra i 30 è già una grande ricompensa, ma sogno di poter dare il massimo per una stagione. Sogno di vincere il Pallone d'Oro, un trofeo molto prestigioso.

-Ti senti sottovalutato?

A volte sì. Ma è una questione di gusti. Forse è una questione di immagine, di marketing, che non mi porta dove merito. Ma do sempre il massimo per i miei compagni, per la mia maglia. Questo è ciò che conta. Cerco di raggiungere i miei obiettivi per essere in pace con me stesso. A 28 anni, sono molto soddisfatto della mia carriera. Sono sempre progredito, ho migliorato il mio gioco e ho ancora molto da imparare. Sì, aspiro a essere più riconosciuto. È importante. Ma soprattutto, vorrei essere riconosciuto come una persona buona ed educata che si è sempre comportata correttamente.

-Non sei apprezzato per il tuo vero valore?

Definiamo il nostro valore mentre giochiamo, progrediamo e cresciamo. Lavoriamo prima per noi stessi. Poi ci sono tutti quelli che votano, parlano, analizzano e danno la loro opinione. A volte, queste persone possono partire con il piede sbagliato e dire cose negative su di te. Questa è libertà di espressione, anche di commentare e criticare. Quando le persone dicono cose negative su di te, fa male, ma sono solo parole. È soggettivo: ognuno può attribuire il valore che desidera a ciascun giocatore.

-Pensi che meriti di ricevere il Golden Globe 2025?

Sarà difficile. Quindi è una grande corsa collettiva, competitiva. All'inizio non ero al top, ma con il passare dei mesi mi sentivo sempre meglio. Ho segnato molto questa Champions League (9), lui che mi ha permesso di diventare il capocannoniere dell'Inter nella competizione (21 gol), un obiettivo importante per me. Non so quale posto potrò rivendicare, ma mi sentivo molto a mio agio, felice, e anche se in finale abbiamo poi perso, ho fatto una grande stagione (59 parte, 27 gol, 4 assist). Merito di essere in una buona posizione.

-Chi merita il Pallone d'oro dopo aver affrontato sia PSG che Barcellona?

Il Paris ha diversi candidati (9) e uno di loro potrebbe vincerlo, Hakimi, Dembélé... Per il resto, mi piace molto Mohamed Salah. Ma dipenderà: ha disputato un'ottima stagione in Premier League, che ha vinto, ed è davvero un giocatore interessante.

