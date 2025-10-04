“3 gol nelle ultime 2, tornato al 100%? Sicuramente a volte quando uno non segna si iniziano a dire queste cose, anche se non arrivano i risultati… Quando segna un attaccante e le cose vanno in maniera corretta, di certe cose non si parla. Sono concentrato sul mio lavoro, sull’Inter, sulla riaggressione che chiede il mister, cerchiamo di fare questo lavoro. Sono contento, ho ritrovato gol e forma, avevo questo problema alla schiena e ho perso una settimana di allenamenti, sono rimasto fuori e oggi sono contento del mio contributo per la squadra.