Prima di Inter-Cremonese, il capitano nerazzurro Lautaro Martinez ha parlato così ai microfoni di DAZN:
Lautaro: “Rispondo così su Bonny ed Esposito! Quando fai gol di certe cose non si parla…”
“3 gol nelle ultime 2, tornato al 100%? Sicuramente a volte quando uno non segna si iniziano a dire queste cose, anche se non arrivano i risultati… Quando segna un attaccante e le cose vanno in maniera corretta, di certe cose non si parla. Sono concentrato sul mio lavoro, sull’Inter, sulla riaggressione che chiede il mister, cerchiamo di fare questo lavoro. Sono contento, ho ritrovato gol e forma, avevo questo problema alla schiena e ho perso una settimana di allenamenti, sono rimasto fuori e oggi sono contento del mio contributo per la squadra.
Bonny e Pio Esposito? Sono due giocatori importanti, ci daranno una grandissima mano come in preparazione, in Champions, sono contento per il loro lavoro. Io più prima punta? Faccio tutto ciò che serve alla squadra, non ho una posizione da occupare, dove ho spazio vado a prendermelo per fare la giocata e aiutare la squadra, essere vicino alla porta. Ogni gara è diversa”.
