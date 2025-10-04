Marotta: “Chivu ottimo e nerazzurro, serviva coraggio di scegliere. Stadio per colmare gap enorme”

Ecco le dichiarazioni a Dazn di Marotta nel pre-partita di Inter-Cremonese, match valido per la sesta giornata di Serie A

Matteo Pifferi Redattore 4 ottobre - 17:39

Intervenuto ai microfoni di Dazn pochi minuti prima del calcio d'inizio di Inter-Cremonese, Giuseppe Marotta ha parlato così:

"L'Inter gioca miglior calcio d'Italia? Non so, so che gioca un bel calcio. Nel mondo dello sport è obbligatorio vincere, se vinci giocando bene ancora meglio. Ogni allenatore ha la propria identità, Chivu è un ottimo allenatore, ha sperimentato all'inizio ma avere equilibrio è una componente fondamentale. Equilibrio, risultati e prestazione sarebbe il massimo a cui aspirare"

Troppo scetticismo su Chivu?

"Siamo abituati, facciamo scelte condivise con l'area tecnica. I dirigenti che hanno responsabilità devono avere il coraggio di agire e decidere, l'ho fatto consapevolmente di aver di fronte un professionista ottimo, sia umano che calcistico. Che sia nerazzurro è un valore in più"

Tema stadio

"Inizieremo un percorso difficile, le due società avranno un ruolo importante. Non è stata una scelta ma una necessità, c'è un gap tra Italia ed Europa in termini di ricavi, di strutture che devono essere adeguate al pubblico eterogeneo. Dobbiamo avere un senso di responsabilità civica e ambientale anche nel rispetto dei cittadini"