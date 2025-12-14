Altro gol (e sono 165 con la maglia dell'Inter) per Lautaro Martinez, ancora una volta fra i migliori in campo per l'Inter

"Per me fare gol e aiutare la squadra è sempre importante, cerco di dare il massimo. Quando arrivano gol così è bello e importante, quindi sono molto felice".