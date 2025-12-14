FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Lautaro: “Cerco sempre di dare il massimo per questa squadra. Felice per il gol”

news

Lautaro: “Cerco sempre di dare il massimo per questa squadra. Felice per il gol”

Lautaro: “Cerco sempre di dare il massimo per questa squadra. Felice per il gol” - immagine 1
Altro gol (e sono 165 con la maglia dell'Inter) per Lautaro Martinez, ancora una volta fra i migliori in campo per l'Inter
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Altro gol (e sono 165 con la maglia dell'Inter) per Lautaro Martinez, ancora una volta fra i migliori in campo per l'Inter.

Lautaro: “Cerco sempre di dare il massimo per questa squadra. Felice per il gol”- immagine 2
Getty

Ecco le sue parole a Sky dopo la vittoria contro il Genoa:

Lautaro: “Cerco sempre di dare il massimo per questa squadra. Felice per il gol”- immagine 3
Getty Images

"Per me fare gol e aiutare la squadra è sempre importante, cerco di dare il massimo. Quando arrivano gol così è bello e importante, quindi sono molto felice".

(Fonte: Sky Sport)

 

Leggi anche
Bisseck: “Felice per il gol, ma la cosa importante era la vittoria. Abbiamo sofferto,...
Conte: “Impauriti, se l’atteggiamento è questo il gol te lo chiami. La coperta...

© RIPRODUZIONE RISERVATA