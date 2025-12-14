Altro gol (e sono 165 con la maglia dell'Inter) per Lautaro Martinez, ancora una volta fra i migliori in campo per l'Inter.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Lautaro: “Cerco sempre di dare il massimo per questa squadra. Felice per il gol”
news
Lautaro: “Cerco sempre di dare il massimo per questa squadra. Felice per il gol”
Altro gol (e sono 165 con la maglia dell'Inter) per Lautaro Martinez, ancora una volta fra i migliori in campo per l'Inter
Ecco le sue parole a Sky dopo la vittoria contro il Genoa:
"Per me fare gol e aiutare la squadra è sempre importante, cerco di dare il massimo. Quando arrivano gol così è bello e importante, quindi sono molto felice".
(Fonte: Sky Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA