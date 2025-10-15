Dopo la doppietta nella notte contro Porto Rico, il capitano dell'Inter ha raggiunto Hernan Crespo a quota 35 reti: le sue parole

Marco Astori Redattore 15 ottobre 2025 (modifica il 15 ottobre 2025 | 08:01)

Lautaro Martinez è sempre di più nella storia: dopo la doppietta nella notte contro Porto Rico, il capitano dell'Inter ha raggiunto Hernan Crespo a quota 35 reti ed è attualmente il quarto marcatore di tutti i tempi dell'Argentina. Queste le sue parole a fine gara rilasciate a TycSports: "È sempre importante segnare per un attaccante, indossare questa maglia conta sempre, e sono contento perché diversi ragazzi hanno potuto esordire oggi.

Siamo riusciti a segnare tanti gol e io sto bene. Mi sto preparando ogni giorno nel miglior modo possibile e fisicamente mi sento molto bene, ma sono contento del presente. Non dobbiamo rilassarci e continuare a lavorare al meglio, come ripetiamo noi e l'allenatore. Sicuramente questa è la parola chiave: non rilassarci e, ogni volta che dobbiamo farlo, dare il massimo e affrontare ogni partita al 100%.

La Finalissima con la Spagna? Avrebbe dovuto essere giocata un anno fa. Per problemi di calendario, non si è potuta giocare, a causa del Mondiale per Club, perché c'erano giocatori impegnati con quello e beh, è ​​difficile. Ma ehi, se si terrà prima del Mondiale, la affronteremo nel miglior modo possibile perché è una finale, è un trofeo e cerchiamo di affrontare ogni partita allo stesso modo".