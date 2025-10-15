Hakan Çalhanoğlu, che ha fornito due assist a Merih Demiral al 22° e al 52° minuto ha contribuito in modo decisivo alla vittoria, ha rilasciato delle dichiarazioni

Andrea Della Sala Redattore 15 ottobre 2025 (modifica il 15 ottobre 2025 | 09:02)

La Nazionale di calcio della Turchia ha affrontato la Georgia allo Stadio Turka Kocaeli. Dopo aver battuto la Bulgaria 6-1 tre giorni fa, la Nazionale turca ha segnato 4 gol anche contro la Georgia, vincendo la partita per 4-1. Hakan Çalhanoğlu, che ha fornito due assist a Merih Demiral al 22° e al 52° minuto ha contribuito in modo decisivo alla vittoria, ha rilasciato delle dichiarazioni dopo la partita.

“GRAZIE AL POPOLO DI KOCAELI”

“Voglio ringraziare il popolo di Kocaeli. Oggi c’era un’atmosfera davvero splendida. Voglio anche ringraziare il nostro presidente, il nostro allenatore e tutto lo staff. Sapete che mi piace ringraziare tutti. Sono persone molto importanti per me. Oggi era la mia 101ª partita. Spero ce ne siano molte altre. Come squadra siamo molto felici. Abbiamo ottenuto una vittoria importante. Ora ci prepareremo per il prossimo ritiro, che per noi è molto importante. Come ho detto, oggi abbiamo ottenuto un buon risultato e in due partite abbiamo fatto due ottimi punteggi: abbiamo segnato 10 gol. È un risultato molto importante per la differenza reti. Spero che anche nel prossimo ritiro vada così.”

“L’IMPORTANTE ERA CHE LA SQUADRA VINCESSE”“Non mi piace parlare delle mie prestazioni personali. L’importante era che la squadra vincesse. Questo conta di più. Faccio i miei complimenti ai miei compagni. Ci siamo preparati molto bene. Erano partite importanti per noi.”

“Per me i miei fratelli maggiori sono sempre delle leggende. Ho condiviso la stessa maglia con Arda, Emre e gli altri. Li ringrazio. Grazie a loro sono diventato un grande giocatore. Ringrazio anche i miei ex allenatori.”

“IL NOSTRO OBIETTIVO È PARTECIPARE AI MONDIALI”“Il nostro obiettivo è partecipare alla Coppa del Mondo. Abbiamo fatto passi importanti. Speriamo che ci venga concesso.”