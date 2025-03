Per Lautaro non dovrebbe essere nulla di grave, solo una piccola lesione. Per una stima più precisa bisognerà attendere ancora qualche giorno. Stando a quanto raccolto da Fcinter1908.it, infatti, l'attaccante farà rientro in Italia entro il weekend, prima di svolgere nuovi accertamenti con l'ausilio dello staff medico dell'Inter. L'ulteriore riscontro avverrà tra domenica e lunedì. Alla luce dei risultati sarà possibile capire se il Toro salterà effettivamente la partita con l'Udinese e se quella sarà l'unica assenza prima del ritorno agli ordini di Simone Inzaghi.

"I dottori italiani sono, comunque, sempre rimasti in contatto con quelli argentini. Finora fa fede solo la risonanza fatta tre giorni fa in ritiro nel centro sportivo della Federazione. Lo stesso Lautaro l’aveva detto appena arrivato, sentiva un pizzico al bicipite femorale sinistro: il fastidio era il regalo del sovraccarico di fatica in casa dell’Atalanta. Il sospetto è che quell’affaticamento abbia poi preso la forma di una elongazione non troppo profonda, e ciò basta per non ascoltare urla disperate da Appiano. In realtà, però, si aspetta prima un resoconto clinico per avere un orizzonte preciso. Solo alla luce dei risultati, sarà possibile capire se il Toro salterà effettivamente la partita del 30 marzo a San Siro con l’Udinese e, nel caso, se sarà soltanto quella l’unica assenza del capitano", scrive La Gazzetta dello Sport.