Andrea Lazzari, ex calciatore, intervistato da TuttoAtalanta, ha detto la sua sul caso Ademola Lookman in casa nerazzurra
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Andrea Lazzari, ex calciatore, intervistato da TuttoAtalanta, ha detto la sua sul caso Ademola Lookman in casa nerazzurra: "I giocatori sono persone, con sentimenti ed emozioni che a volte sfociano in rabbia, anche se non giustificata. Nessuno può cancellare ciò che Lookman ha fatto per l'Atalanta.

Quando è sceso in campo ha sempre dimostrato grande attaccamento alla maglia e dato tutto. Credo che il rapporto con i tifosi debba prescindere da ciò che sta accadendo ora. L’Atalanta è una top europea, ma un giocatore può legittimamente ambire a confrontarsi anche con altri campioni. Non gliene farei una colpa".

