Andrea Lazzari , ex calciatore, intervistato da TuttoAtalanta, ha detto la sua sul caso Ademola Lookman in casa nerazzurra: "I giocatori sono persone, con sentimenti ed emozioni che a volte sfociano in rabbia, anche se non giustificata. Nessuno può cancellare ciò che Lookman ha fatto per l'Atalanta.

Quando è sceso in campo ha sempre dimostrato grande attaccamento alla maglia e dato tutto. Credo che il rapporto con i tifosi debba prescindere da ciò che sta accadendo ora. L’Atalanta è una top europea, ma un giocatore può legittimamente ambire a confrontarsi anche con altri campioni. Non gliene farei una colpa".