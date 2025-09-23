L’attaccante del Milan Rafael Leao, intervenuto ai microfoni del podcast “Say Less”, ha raccontato un retroscena di calciomercato in merito al suo arrivo in rossonero. Le sue parole riportate da Sky Sport: “Il direttore sportivo (del Lille, ndr) mi disse: Rafa stiamo per venderti all’Inter, io ho detto: no, ho fatto molto bene questa stagione, voglio stare un’altra stagione per migliorare ancora. Il direttore mi disse che il Milan era interessato a me. Io ho detto: sì, il Milan sì, se verranno con un’offerta accetterò”.

“Dopo due giorni è tornato e mi ha detto: hanno portato l’offerta, qualcuno vuole parlarti, mi ha passato al telefono Paolo Maldini, non chiamata normale ma videochiamata. Da quando ero bambino, Ronaldinho, Ronaldo, Kakà, Seedorf, quei giocatori che vedevi o ne sentivi parlare, erano la storia. Poi sai… 7 Champions League, solo il Real Madrid ne ha di più. Tra Milan e Inter, Milan cento volte”.