"Quando predico calma e prudenza non metto le mani avanti, a differenza di altre squadre non abbiamo una rosa già rodata per fare tutte le competizioni, abbiamo nuovi giocatori che si ritrovano a vestire una maglia pesante, con delle aspettative importanti, non abbiamo una rosa rodata, dobbiamo rodarci in partita, ci sono ragazzi che devono crescere e salire di livello.

Sento parlare di grande mercato. Noi abbiamo messo dentro tanti calciatori, il grande mercato è un'altra cosa. Per noi questa stagione sarà la più complessa perché siamo intervenuti inserendo tanti nuovi calciatori che vengono da contesti diversi, bisogna aspettare, avere pazienza e accettare l'errore, rispetto a chi fa l'Europa sistematicamente noi non siamo rodati, giocare ogni tre o quattro giorni porta stress fisico e mentale. Lo scudetto ha portato un macigno di aspettative"