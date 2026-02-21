Chivu a InterTV: “Contro il Bodo gara ancora aperta. Sui calci piazzati…”

L'Inter mette in cassaforte la nona vittoria consecutiva in trasferta passando al via del Mare per 2 a 0 grazie alle reti di Mkhitaryan e Akanji, entrambi entrati nella ripresa. Gara non semplice per i ragazzi di Chivu che vengono bloccati da un buon Lecce fino al 70°. Queste le parole di mister Chivu rilasciate nel post partita ai microfoni di InterTV: "Abbiamo fatto una gara seria dove non era semplice perchè siamo sempre in giro abbiamo viaggiato tanto e allenati poco mi prendo tutto quello che stanno facendo i ragazzi. Ora pensiamo alla gara di martedi perchè è aperta e ce la possiamo fare. I gol su corner? Abbiamo uno staff molto preparato e anche se abbiamo lavorato poco questa settimana sono molto bravi, quelli che sono designati ad occuparsi di questo, poi abbiamo grandi battitori e grandi saltatori. Abbiamo un gruppo che lavora bene che ha voglia di esser competitivo, abbiamo bisogno di tutti, le rotazioni danno tanto, danno energia, e gli faccio i complimenti per quello che mettono in campo, gli fa onore, non è mai semplice fare certe partite ed essere dominanti contro uno squadra che difende bene. L'abbiamo sbloccata tardi ma abbiamo tirato in porta, fatti 20 tiri, alla fine ci prendiamo l'importanza di questa partita contro una squadra che ha vinto le ultime due gare in campionato. Contro il Bodo chiederò quello che chiedo sempre di esser determinanti"