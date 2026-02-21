Dimarco: “Bene così, viaggiare come stiamo facendo! Fischi a Bastoni? Cose passate”

Federico Dimarco , esterno dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Lecce. Le sue dichiarazioni: "Quel gol è stato un bel sospiro di sollievo: sapevamo che fosse una partita impegnativa, loro sono molto organizzati. Da Bodo siamo tornati giovedì e siamo partiti ieri: ma bene così perché è una vittoria che dà continuità alla Juve e ci voleva per allungare un po' in classifica.

MVP? Mkhitaryan è entrato bene, lo meritava lui per me. Dove li metterò? Li sistemano i miei figli. L'importante è sempre la squadra prima dei premi personali e viaggiare come stiamo facendo. I fischi a Bastoni? Sono cose passate, pensiamo al presente: abbiamo e hanno già parlato abbastanza sia lui che gli addetti ai lavori. Noi pensiamo al campo e al nostro".