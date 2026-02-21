Dimarco: “Bene così, viaggiare come stiamo facendo! Fischi a Bastoni? Cose passate”

FC Inter 1908
Federico Dimarco, esterno dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Lecce. Le sue dichiarazioni
Federico Dimarco, esterno dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Lecce. Le sue dichiarazioni: "Quel gol è stato un bel sospiro di sollievo: sapevamo che fosse una partita impegnativa, loro sono molto organizzati. Da Bodo siamo tornati giovedì e siamo partiti ieri: ma bene così perché è una vittoria che dà continuità alla Juve e ci voleva per allungare un po' in classifica.

MVP? Mkhitaryan è entrato bene, lo meritava lui per me. Dove li metterò? Li sistemano i miei figli. L'importante è sempre la squadra prima dei premi personali e viaggiare come stiamo facendo. I fischi a Bastoni? Sono cose passate, pensiamo al presente: abbiamo e hanno già parlato abbastanza sia lui che gli addetti ai lavori. Noi pensiamo al campo e al nostro".

