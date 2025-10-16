Stefano Bonaiti, centrocampista del Lecco, ha parlato ai microfoni di A Tutta C, la trasmissione di TMW Radio dedicata al mondo della Serie C,
Lecco, Bonaiti: “Mentalità e grande inizio, la vittoria contro l’Inter Under 23”
"Il nostro è stato un grande inizio, 21 punti in 9 partite, imbattuti. Fa molto piacere. Chiaro poi che questi risultati sono figli della mentalità portata avanti dal primo giorno: metodologia di lavoro, allenamenti intensi, gruppo serio. A esempio, l'anno scorso non avevamo mai vinto fuori casa, quest'anno abbiamo battuto l'Inter a Monza 1-0 con grande seguito di tifosi. Poi la vittoria sulla Dolomiti Bellunesi. Queste due partite consecutive hanno fatto prendere piede al nostro cammino".
E l'obiettivo personale di Stefano Bonaiti?
"Essendo di Lecco, quello di onorare ogni giorno questa maglia e essere di esempio per i concittadini più piccoli che sognano di indossarla. Poi gli obiettivi personali sul campo, sono quelli del lavoro quotidiano con staff e compagni".
