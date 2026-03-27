Nicola Legrottaglie, ex difensore, ha parlato a margine dell’evento di presentazione della Yes Cup.
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Legrottaglie: “Inter, Scudetto al 90%. Bene Esposito ieri. Fischi a Bastoni? Roba assurda”
Di seguito uno stralcio della sua dichiarazione:
"Spero che il campionato possa diventare sempre più intrigante, con 3 squadre in corsa tra cui una più pericolosa. Se devo pensare al pericolo principale per l'Inter penso al Napoli. Adesso ha recuperato i giocatori infortunati, Conte sappiamo che sa ottenere tante vittorie di fila. L'Inter è in un momento di appannamento e non deve mollare. È favorita e al 90% vincerà, ma quel 10% vedo il Napoli molto pericoloso”.
Pio Esposito al posto di Retegui in Bosnia-Italia?
"Non lo so, dipende. Loro sono alti e strutturati, dipende dalla partita che vuoi fare. Le partite si fanno in 95 minuti, a volte anche in 120. Io non vedo il problema tra chi gioca dall'inizio o dopo. Vedo che ci sono 22 giocatori che devono essere pronti in tutte le situazioni. Ieri Esposito ha fatto bene dal 60', bisogna vedere se dall'inizio avrebbe fatto lo stesso, non c'è una regola nel calcio, ha fatto bene quando è entrato. Se gioca 10 minuti, 20 o 90 non importa, conta la qualità dei minuti giocati. Come potrà essere importante Scamacca. Martedì tutti saranno importanti e tutti dovranno fare bene quando chiamati in causa. Retegui in passato ha fatto diversi gol, magari martedì potrebbe andare meglio per lui".
Il risultato di questa sosta potrà incidere sulla corsa Scudetto?
"Tutto può incidere. Assolutamente sì. Può incidere la condizione fisica, quella mentale. La qualificazione al Mondiale e le vittorie portano entusiasmo, penso a Bastoni che nell'ultimo periodo è stato preso di mira dai tifosi. Una roba assurda indipendentemente che uno sbagli o meno. L'ha ammesso, ha chiesto scusa. Ma poi i fischi... Ho visto delle robe in Italia culturalmente parlando inverosimili. Da lì deve partire la riforma italiana, non dai calciatori o dai budget, ma da questi valori. Da lì possiamo costruire qualcosa di buono. Chi rientrerà con la testa libera potrà continuare la scia. Influenzerà almeno un 20%”.
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