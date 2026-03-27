"Spero che il campionato possa diventare sempre più intrigante, con 3 squadre in corsa tra cui una più pericolosa. Se devo pensare al pericolo principale per l'Inter penso al Napoli. Adesso ha recuperato i giocatori infortunati, Conte sappiamo che sa ottenere tante vittorie di fila. L'Inter è in un momento di appannamento e non deve mollare. È favorita e al 90% vincerà, ma quel 10% vedo il Napoli molto pericoloso”.

"Non lo so, dipende. Loro sono alti e strutturati, dipende dalla partita che vuoi fare. Le partite si fanno in 95 minuti, a volte anche in 120. Io non vedo il problema tra chi gioca dall'inizio o dopo. Vedo che ci sono 22 giocatori che devono essere pronti in tutte le situazioni. Ieri Esposito ha fatto bene dal 60', bisogna vedere se dall'inizio avrebbe fatto lo stesso, non c'è una regola nel calcio, ha fatto bene quando è entrato. Se gioca 10 minuti, 20 o 90 non importa, conta la qualità dei minuti giocati. Come potrà essere importante Scamacca. Martedì tutti saranno importanti e tutti dovranno fare bene quando chiamati in causa. Retegui in passato ha fatto diversi gol, magari martedì potrebbe andare meglio per lui".