L' ex calciatore e ora opinionista e commentatore tecnico, è intervenuto a margine dell'evento di presentazione della Yes Cup

Alessandro De Felice Redattore 27 marzo - 15:24

Beppe Bergomi, ex calciatore e ora opinionista e commentatore tecnico, è intervenuto a margine dell'evento di presentazione della Yes Cup per parlare della Nazionale e della Serie A.

Pio Esposito titolare in Bosnia?

“Pio è un ragazzo che accende subito, anche se la struttura di un ragazzo di 1.91 va in campo è subito reattivo, migliora tutto il reparto che si muove in maniera diversa, quindi io non so che scelte farà, però è un ragazzo che bisogna contarci, penso che farà delle scelte, se devo individuare dei cambi lo vedo, magari nel reparto offensivo i due sterni di centrocampo che hanno corso tanto, sia Dimarco che Politano, non so dietro come sta Bastoni. Per il resto conformerà la resta di squadra, però Pio è un giocatore da attenzionare sempre perché è un ragazzo intelligente, quindi si muove bene sul campo, anche fuori, lo vedo molto maturo e può essere veramente utile per questa squadra”.

Cosa dobbiamo aspettarci dalle ultime otto giornate di campionato?

"Tutto aperto, vedremo chi starà meglio mentalmente e fisicamente. Guardando il calendario il Napoli le può vincere tutte, ha il Milan in casa e il Como in trasferta. Non dirò più la mia frase storica “l’Inter è la più brava” ma, se devo costruire una squadra in base al nostro campionato italiano, metterei centrocampisti fisici che dominano e giocatori veloci da 1vs1. il Napoli ha tutto questo, ha la rosa più completa. Ma ha avuto tanti infortuni. Se il Milan non perdesse a Napoli sarebbe ancora lì. Bisogna capire l'Inter come reagisce, come recuperano certi giocatori. Sarà decisiva la partita contro la Roma".

Sono così fondamentali Calhanoglu e Lautaro?

"Sono fondamentali per una questione di personalità, soprattutto Lautaro. Nel 3-5-2 dell'Inter che è la squadra con meno dribbling tentati, innescare le punte è fondamentale e come ti fa giocare Lautaro non ti fanno giocare gli altri attaccanti in rosa. Averlo fuori per così tanto tempo è stato determinante".

Pio o Thuram accanto al rientrare Lautaro?

"Thuram era partito bene, poi si fa male con lo Slavia Praga e da quando è rientrato non è stato più lui. Non so se è una questione fisica o mentale. Pio Esposito c'è e si combina bene con Lautaro".