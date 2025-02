Fabio Liverani, ex centrocampista della Lazio, ai microfoni di Radiosei ha analizzato la sfida di Coppa Italia vinta dall'Inter contro i biancocelesti: "Purtroppo queste sfide si decidono con questi episodi qui, Arnautovic ha fatto un eurogol.

La Lazio ha disputato una buona partita ma sicuramente senza Castellanos sono due gare in cui non c'è stata grande pericolosità davanti. Il Taty manca tanto, servirà trovare soluzioni, a partire dall'impegno importante di domenica in casa del Milan.