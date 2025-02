Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, ha parlato ai microfoni di TMW del mercato di gennaio e della corsa scudetto: “Mercato? Al Napoli incide il suo allenatore che è stato chiaro: prendere tanto per prendere non ha senso. Una volta che non hanno potuto prendere Garnacho e Adeyemi hanno evitato di muoversi. Dietro poi recupera m Buongiorno. Il mercato di riparazione è tale per colmare le lacune. Il Napoli che lacune doveva colmare?”.