Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Pietro Lo Monaco, dirigente, ha parlato così di Thiago Motta alla Juventus: "Un allenatore serio, maturo, si mette sempre in dubbio. A base della conoscenza c'è il mettersi sempre in dubbio. Alla Juve stanno mancando giocatori importanti, e quando è così evidentemente la gestione non è il massimo della vita. Oggi vedendo Koopmeiners ti metti le mani nei capelli, ma è uno dei più intelligenti in Europa nel suo ruolo. Se incappa in un'annata così disastrosa ci sarà un motivo. Ma parlo anche di Douglas Luiz, che non sta rispondendo alle aspettative. Ci sono ruoli che la Juve non ha coperto. Le lacune ci sono. Koopmeiners nell'AZ Alkmaar tantissime volte ha giocato da difensore centrale. E' un centrale di centrocampo basso. Io continuerei ancora con Motta".