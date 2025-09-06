L'ex fantasista bergamasco ha detto la sua sulla vicenda che ha caratterizzato l'estate di Atalanta e Inter

Tomas Locatelli, ex fantasista con un lungo trascorso in Serie A, ai microfoni di Sky Sport ha detto la sua sulla vicenda Lookman: "Da bergamasco e da ex calciatore sono situazioni che sarebbe bello non esistessero. È brutto quando un giocatore si impunta per voler andar via, soprattutto in una società che ti ha dato tanto, facendoti conoscere in Europa. Penso che nel calcio ci debba essere anche un po' di riconoscenza, e stavolta forse è venuta a mancare".