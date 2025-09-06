FC Inter 1908
Locatelli: “Lookman? Situazioni che sarebbe bello non esistessero. I tifosi…”

L'ex fantasista bergamasco ha detto la sua sulla vicenda che ha caratterizzato l'estate di Atalanta e Inter
Fabio Alampi Redattore 

Tomas Locatelli, ex fantasista con un lungo trascorso in Serie A, ai microfoni di Sky Sport ha detto la sua sulla vicenda Lookman: "Da bergamasco e da ex calciatore sono situazioni che sarebbe bello non esistessero. È brutto quando un giocatore si impunta per voler andar via, soprattutto in una società che ti ha dato tanto, facendoti conoscere in Europa. Penso che nel calcio ci debba essere anche un po' di riconoscenza, e stavolta forse è venuta a mancare".

Lookman
Getty Images

"Perdonarlo? Conosco bene anche i tifosi, qualche volta han preso per le orecchie anche me (ride, ndr). I bergamaschi adorano l'Atalanta, per cui secondo me sarà più difficile per i tifosi, a meno che non entri in campo e cominci a fare una doppietta ogni domenica".

