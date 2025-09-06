Al podcast Thriving Minds with Alberto Zandi, Guido Fienga, ex CEO della Roma, ha parlato così del suo rapporto con Jose Mourinho

Intervistato dal podcast Thriving Minds with Alberto Zandi, Guido Fienga, ex CEO della Roma, ha parlato così del suo rapporto con Jose Mourinho: “Tre parole per descriverlo? Super intelligente, abile nel suo lavoro e la terza parola non posso dirla… In privato è divertentissimo. È una bella sfida essere il ceo di Mourinho, ma non lo sono stato per molto.

In una delle prime partite abbiamo ricevuto quattro espulsioni, è stato un bel benvenuto dello stile di Mourinho. Ho una bel rapporto con lui, probabilmente perché non ci ho lavorato molto. L’ho soltanto portato alla Roma e lavorato per un po’ di mesi insieme, ma ci sentiamo molto”. Fienga svela anche un aneddoto nei giorni del suo addio: “Quando decisi di lasciare la Roma Mou è venuto da me e disse: ‘Guido, ci sono soltanto due maschi alpha in questo club e ora uno se ne sta andando…’. E io gli risposi: ‘Buon per te’.

Questo è il motivo per cui ho mantenuto un buon rapporto con lui. Per un ceo lavorare con un allenatore che è in continuo contrasto con il mondo arbitrale e della Lega è come essere un pompiere in California. Ma Mourinho è molto intelligente e bravo. Ho molte cose da dire ma non posso per la reputazione di entrambi".