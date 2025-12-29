Ederson, centrocampista brasiliano dell'Atalanta, ha commentato ai microfoni dei canali ufficiali del club bergamasco la sconfitta rimediata contro l'Inter: "Abbiamo avuto le occasioni, ma il calcio è così, se non le sfrutti al meglio magari lo fanno gli avversari e poi perdi la partita. Abbiamo sofferto il giusto contro una squadra forte come l'Inter, abbiamo tenuto, ma quando abbiamo avuto le occasioni non le abbiamo sfruttate e alla fine loro hanno vinto. La cosa più bella è che noi siamo fiduciosi sulle idee del mister, questa è la cosa più importante".