Ederson, centrocampista brasiliano dell'Atalanta, ha commentato ai microfoni dei canali ufficiali del club bergamasco la sconfitta rimediata contro l'Inter: "Abbiamo avuto le occasioni, ma il calcio è così, se non le sfrutti al meglio magari lo fanno gli avversari e poi perdi la partita. Abbiamo sofferto il giusto contro una squadra forte come l'Inter, abbiamo tenuto, ma quando abbiamo avuto le occasioni non le abbiamo sfruttate e alla fine loro hanno vinto. La cosa più bella è che noi siamo fiduciosi sulle idee del mister, questa è la cosa più importante".
Ederson: “Abbiamo avuto occasioni, ma il calcio è così. Contro l’Inter sapevamo che…”
Il centrocampista brasiliano dell'Atalanta ha commentato a fine partita la sconfitta rimediata contro i nerazzurri di Chivu
"Secondo tempo molto meglio, questa era la nostra strategia: soffrire un po', vedere come loro si muovevano, non fare pressing troppo alto. Abbiamo fatto giusto e non abbiamo preso gol, abbiuamo corso pochi rischi. Poi nel secondo tempo sapevamo cosa dovevamo fare meglio e lo abbiamo fatto. Avanti sempre, alla prossima ci sarà la Roma e vogliamo vincere".
