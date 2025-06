Il presidente della Lazio ha usato poche parole per parlare del suo ex allenatore, oggi sulla panchina dell'Al-Hilal

Claudio Lotito, presidente della Lazio, a margine della presentazione del calendario della prossima stagione di Serie A ha parlato anche di Simone Inzaghi e della sua decisione di lasciare l'Inter : "Non esprimo giudizi sul comportamento delle persone. Storia di una morte annunciata. Cosa ho detto a Marotta? Non gli ho detto nulla, l'ho salutato.

Deluso? Quando uno parte e deve vincere tutto e poi non vince nulla... Noi ci siamo ritrovati nella stessa situazione: eravamo proiettati verso l'Europa League, questo e quell'altro... Siamo i due che non hanno raggiunto gli obiettivi che tutti pensavano che avremmo raggiunto. L'addio di Inzaghi all'Inter come l'addio alla Lazio nel 2021? Ai tempi la considerazione fu fatta la notte successiva a una cena, avvenuta nel ristorante del nostro centro sportivo, dove io avevo già siglato il contratto e lui avrebbe dovuto apporre la firma la mattina dopo. La notte gli ha portato consiglio... Oggi sta in Arabia con il contratto. Acerbi e il no alla Nazionale? Oggi è un giocatore dell'Inter, bisogna chiedere a Marotta. Bisogna chiedere ad Acerbi quali sono le motivazioni".