Claudio Lotito ha rilasciato all'ANSA una dichiarazione in merito alla trasmissione in chiaro della gara con l'Inter di lunedì sera

Oltre a Beppe Marotta, anche il presidente della Lazio Claudio Lotito ha rilasciato all'ANSA una dichiarazione in merito alla trasmissione in chiaro della gara con l'Inter di lunedì sera: "DAZN ha solo cinque partite da trasmettere gratis in chiaro e sono contento che abbia scelto la Lazio.