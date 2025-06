Il presidente della Lazio commenta con parole dure la pesante sconfitta rimediata dalla Nazionale in Norvegia

7 giugno 2025

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha commentato la pesante sconfitta rimediata dall'Italia contro la Norvegia: "Ho visto con il telefonino, mentre stavo a tavola. Non esprimo nessun giudizio perchè non mi compete. Responsabilità di Gravina e Spalletti? Non lo so, non sono in Federazione e non conosco le dinamiche interne. Sicuramente il risultato testimonia una qualità della squadra e del gioco che non corrispondono ai fasti del passato".

"L'operato di Gravina? Non esprimo giudizi. Penso che la storia esprimerà giudizi. Mancare il Mondiale per la terza volta consecutiva sarebbe sicuramente un dramma per l'Italia, queste sconfitte fanno male al sistema calcistico italiano e alla credibilità del sistema. Noi eravamo ammirati da tutte le Nazioni come uno dei migliori calci a livello mondiale, e pensate a tutto l'indotto che ne consegue. Il calcio è un'attività sportiva alla quale aderiscono tutti, coinvolge passioni, emozioni, storia, ambienti, territori. Nel momento in cui un progetto naufraga di sicuro non fa piacere, crea un danno a tutta la colletività. Spalletti? Non sono abituato ad esprimere giudizi su situazioni che non conosco. Mi porrei un interrogativo nel momento in cui si ripetono in modo sistematico alcuni risultati, sul perchè e su che cosa bisogna fare per evitare che ciò accada".

"La ricetta che ho io è legata al merito: cerco sempre di valorizzare il meglio. Quando uno svolge un ruolo, e il merito tradisce questo ruolo perchè non porta risultati, in forma automatica dovrebbe assumere una posizione chiara, se è rispettosa dell'interesse collettivo. Poi, se tutela solo alcune posizioni, è chiaro che uno rimane lì a vita. Responsabilità di Spalletti o a monte? Faccio una domanda pratica: nel momento in cui la Lazio non funziona, la responsabilità di chi è? Del presidente. E quindi fatevi una domanda e datevi una risposta...".