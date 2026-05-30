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fcinter1908 news interviste Lucchesi: “Allegri è l’uomo giusto per il Napoli. Conte potrebbe andare all’estero”
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Lucchesi: “Allegri è l’uomo giusto per il Napoli. Conte potrebbe andare all’estero”
Intervistato da TMW, Fabrizio Lucchesi ha parlato degli ultimi movimenti un panchina delle big di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni
Intervistato da TMW, Fabrizio Lucchesi ha parlato degli ultimi movimenti un panchina delle big di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni:
“Allegri è uno degli allenatori più importanti d’Europa, ha grande esperienza. E può dare continuità al progetto sportivo del Napoli”.
Dove vede Conte?—
“Probabilmente ha bisogno di respirare un po’. Potrebbe andare in Nazionale. O altrimenti in una big all’estero”.
E Italiano?—
“Quando ci sono queste risoluzioni è perché si ha già una squadra. Ha mercato, potrebbe collocarsi in una squadra di fascia media o alta. Perché non al Milan?”.
(Fonte: TMW)
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