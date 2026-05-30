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fcinter1908 news interviste Lucchesi: “Allegri è l’uomo giusto per il Napoli. Conte potrebbe andare all’estero”

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Lucchesi: “Allegri è l’uomo giusto per il Napoli. Conte potrebbe andare all’estero”

Lucchesi: “Allegri è l’uomo giusto per il Napoli. Conte potrebbe andare all’estero” - immagine 1
Intervistato da TMW, Fabrizio Lucchesi ha parlato degli ultimi movimenti un panchina delle big di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Intervistato da TMW, Fabrizio Lucchesi ha parlato degli ultimi movimenti un panchina delle big di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni:

Lucchesi: “Allegri è l’uomo giusto per il Napoli. Conte potrebbe andare all’estero”- immagine 2
Getty Images

“Allegri è uno degli allenatori più importanti d’Europa, ha grande esperienza. E può dare continuità al progetto sportivo del Napoli”.

Dove vede Conte?

—  

“Probabilmente ha bisogno di respirare un po’. Potrebbe andare in Nazionale. O altrimenti in una big all’estero”.

Lucchesi: “Allegri è l’uomo giusto per il Napoli. Conte potrebbe andare all’estero”- immagine 3

E Italiano?

—  

“Quando ci sono queste risoluzioni è perché si ha già una squadra. Ha mercato, potrebbe collocarsi in una squadra di fascia media o alta. Perché non al Milan?”.

(Fonte: TMW)

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