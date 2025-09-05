Intervistato da TMW, Fabrizio Lucchesi, direttore generale del Pisa, ha fatto alcune considerazioni in vista dell'esordio di Gattuso

Intervistato da TMW, Fabrizio Lucchesi, direttore generale del Pisa, ha fatto alcune considerazioni in vista dell'esordio di Gattuso, con lui sulla panchina toscana, da ct dell'Italia:

"Gattuso ha grandi valori motivazionali e sportivi. E' il profilo ideale, si rivelerà una scelta perfetta. Deve fare un'Impresa complicata ma l'unica soluzione per riuscirci si chiama Gennaro Gattuso".

Stasera sulla carta siamo favoriti... — "Quando entri in campo e devi vincere non hai alternative e la partita pesa di più. Ma sono fiducioso".

Vietato sbagliare, quindi. — “La difficoltà non è solo nell’ avversario ma nell’obbligo di vincere".

Si è chiuso da poco il calciomercato. Come lo ha visto? — "Un mercato caratterizzato da poca disponibilità finanziaria. Sono arrivati calciatori con una carta di identità che pesa. Il mercato nazionale soffre di mancanza di liquidità. E le operazioni fatte ne sono la prova".

(Fonte: TMW)