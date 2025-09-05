Tra i tuoi compagni chi ti sta stupendo di più? Così Cyril Ngonge ha risposto a questa domanda nell’intervista realizzata con Sky Sport.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Ngonge ‘pazzo’ di Asllani: “Mi ha stupito! È qui da poco ma si vede subito che…”
news
Ngonge ‘pazzo’ di Asllani: “Mi ha stupito! È qui da poco ma si vede subito che…”
Tra i tuoi compagni chi ti sta stupendo di più? Cyril Ngonge ha fatto il nome dell'ex Inter Kristjan Asllani
“Anche se è arrivato da poco, mi ha stupito Asllani. Quando tocca la palla si vede subito che è un giocatore di di qualità, quindi direi Kristjan", le parole di Ngonge.
© RIPRODUZIONE RISERVATA