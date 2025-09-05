FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Ngonge ‘pazzo’ di Asllani: “Mi ha stupito! È qui da poco ma si vede subito che…”

news

Ngonge ‘pazzo’ di Asllani: “Mi ha stupito! È qui da poco ma si vede subito che…”

Ngonge ‘pazzo’ di Asllani: “Mi ha stupito! È qui da poco ma si vede subito che…” - immagine 1
Tra i tuoi compagni chi ti sta stupendo di più? Cyril Ngonge ha fatto il nome dell'ex Inter Kristjan Asllani
Alessandro Cosattini Redattore 

Ngonge ‘pazzo’ di Asllani: “Mi ha stupito! È qui da poco ma si vede subito che…”- immagine 2

Tra i tuoi compagni chi ti sta stupendo di più? Così Cyril Ngonge ha risposto a questa domanda nell’intervista realizzata con Sky Sport.

Ngonge ‘pazzo’ di Asllani: “Mi ha stupito! È qui da poco ma si vede subito che…”- immagine 3
Getty Images

“Anche se è arrivato da poco, mi ha stupito Asllani. Quando tocca la palla si vede subito che è un giocatore di di qualità, quindi direi Kristjan", le parole di Ngonge.

Leggi anche
Allenatore Spezia: “Pio Esposito? Ci siamo anche scontrati più volte perché…”
Lautaro: “La parola giusta per Psg-Inter è impotenza, fatto zero. E io per 5 giorni ero...

© RIPRODUZIONE RISERVATA