Mircea Lucescu, ex allenatore dell'Inter e leggenda del calcio rumeno, ha parlato ai microfoni di Digisport della scelta dei nerazzurri di puntare sul connazionale Cristian Chivu: "Un'ottima cosa per noi rumeni e per la sua carriera. Speriamo che dopo di lui arrivino anche i giocatori rumeni. È molto conosciuto lì, anche se il compito non sarà facile. Allenava il Parma che è una squadra più piccola, l'Inter è una squadra di valore".