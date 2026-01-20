FC Inter 1908
Arteta: “Inter fortissima, noi a tratti dominanti. Gol su angolo? In realtà…”

Le dichiarazioni di Arteta ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta dell'Inter contro l'Arsenal a San Siro
Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo Inter-Arsenal 1-3, Mikel Arteta ha parlato così del match di San Siro:

"L'Inter è una grandissima squadra, con un'organizzazione spettacolare. Sanno attaccare bene, corrono tanto, in alcuni momenti siamo stati dominanti, noi siamo stati precisi e abbiamo ottenuto un risultato molto importante"

19 gol da corner: quanto tempo dedicate in allenamento?

"Non abbiamo tanto tempo per allenarci ma sfruttiamo ogni momento per trovare soluzioni per farci vincere. Questo ci dà possibilità di fare gol ed è una buona cosa per noi"

L'Arsenal quest'anno può vincere

"Spero di farcela quest'anno, è questo l'obiettivo e abbiamo grande ambizione"

