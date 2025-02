Luiso: “L’Inter farà 5 gol al Feyenoord. In caso di vittoria contro il Napoli…”

"Mi aspetto una reazione importante da parte della squadra di Conte, si tratta di una partita da affrontare con carattere e concentrazione. Non credo si tratti di una partita decisiva per l'assegnazione dello scudetto, ma in caso di vittoria dell'Inter il più quattro in classifica potrebbe avere comunque un peso specifico notevole. Il Napoli deve guardarsi le spalle anche dall'Atalanta. Non escluderei i bergamaschi dalla corsa scudetto. Senza l'impegno Champions il club di Gasperini potrebbe dire la sua. Juventus? Stiamo parlando di una squadra che sta fallendo in tutti gli obiettivi stagionali. Direi che i bianconeri devono impegnarsi a tenersi stretto il quarto posto: traguardo minimo dopo un mercato del genere. Escludo la squadra di Motta dalla corsa scudetto".