Il terzino sinistro classe 2005 ha scelto di lasciare i nerazzurri e di trasferirsi altrove in prestito per una stagione

Fabio Alampi Redattore 14 agosto 2025 (modifica il 14 agosto 2025 | 22:46)

Matteo Motta, terzino sinistro appena ceduto in prestito dall'Inter al Lumezzane, si è presentato così ai suoi nuovi tifosi: "Devo dire che è una grande emozione. L'anno scorso ho avuto la fortuna di vincere lo scudetto con l'Inter in Primavera e di ricevere alcune convocazioni in prima squadra, ma quest'anno ci si affaccia realmente in quello che è il calcio dei grandi e sono super entusiasta".

Con Pagliari formerai una coppia di terzini sinistri di qualità e grinta.

"Ho visto che l'anno scorso ha giocato tanto e devo anche dire di aver visto qualche partita nel passato campionato e Marco mi ha fatto un'ottima impressione. Sarà una sana competizione, la squadra è giovane, c'è voglia di mettersi in bianco e di fare bene".

Quali le tue caratteristiche principali?

"Possiamo dire siano la corsa, magari il cross sul fondo e se ci scappa magari anche qualche assist".

Il destino ti metterà subito di fronte alla squadra con cui ti allenavi fino a ieri, sabato si affronta l'Inter Under 23 in Coppa Italia.

"Sì, sarà una bella prima esperienza, perché mettersi subito a confronto con la tua ex squadra ti fa venire voglia di metterti in gioco e chissà, magari punirli per passare il turno con la nuova squadra che è il nostro obiettivo".