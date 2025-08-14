Matteo Motta, terzino sinistro appena ceduto in prestito dall'Inter al Lumezzane, si è presentato così ai suoi nuovi tifosi: "Devo dire che è una grande emozione. L'anno scorso ho avuto la fortuna di vincere lo scudetto con l'Inter in Primavera e di ricevere alcune convocazioni in prima squadra, ma quest'anno ci si affaccia realmente in quello che è il calcio dei grandi e sono super entusiasta".
Lumezzane, Motta: “Super entusiasta, voglio fare bene. Contro l’Inter U23…”
Con Pagliari formerai una coppia di terzini sinistri di qualità e grinta.
"Ho visto che l'anno scorso ha giocato tanto e devo anche dire di aver visto qualche partita nel passato campionato e Marco mi ha fatto un'ottima impressione. Sarà una sana competizione, la squadra è giovane, c'è voglia di mettersi in bianco e di fare bene".
Quali le tue caratteristiche principali?
"Possiamo dire siano la corsa, magari il cross sul fondo e se ci scappa magari anche qualche assist".
Il destino ti metterà subito di fronte alla squadra con cui ti allenavi fino a ieri, sabato si affronta l'Inter Under 23 in Coppa Italia.
"Sì, sarà una bella prima esperienza, perché mettersi subito a confronto con la tua ex squadra ti fa venire voglia di metterti in gioco e chissà, magari punirli per passare il turno con la nuova squadra che è il nostro obiettivo".
