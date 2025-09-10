L'ex esterno brasiliano è tornato ancora una volta sul suo legame con i nerazzurri e ha svelato un particolare aneddoto

Fabio Alampi Redattore 10 settembre 2025 (modifica il 10 settembre 2025 | 19:45)

Maicon, ex esterno brasiliano dell'Inter e uno dei grandi eroi del Triplete, nel corso dell'evento 'Uno spettacolo di cena' tenutosi a Roseto degli Abruzzi ha ricordato il suo legame con i colori nerazzurri: "L'Inter è una squadra che mi ha dato tantissimo, devo ringraziare per tutta la mia vita. Ha accolto benissimo me e tutta la mia famiglia. Arrivare in una società come l'Inter per me è motivo di grandissimo onore".

"Il patto con Mourinho sulle ammonizioni? Mourinho quando scommetteva con me perdeva sempre... Avevo quattro ammonizioni e se avessi preso la quinta sarei rimasto una settimana in più in Brasile. Gli chiesi se vincendo la partita avessi potuto prendere l'ammonizione e stare una settimana in più degli altri giocatori".