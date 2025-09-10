Intervistato da Tuttosport, Jesse Marsch, ct americano del Canada, ha parlato in vista di Juve-Inter di sabato sera

Marco Astori Redattore 10 settembre 2025 (modifica il 10 settembre 2025 | 15:32)

Intervistato da Tuttosport, Jesse Marsch, ct americano del Canada, ha parlato in vista di Juve-Inter di sabato sera: «Sicuramente sarà una gara interessante, io adesso sono anche un tifoso della Juventus visto che i bianconeri hanno acquistato David e l’Inter ha venduto Tajon Buchanan, quindi farò il tifo per il mio calciatore».

Secondo lei perché Buchanan non ha avuto fortuna all’Inter? Si è trattato solo di una questione legata all’infortunio subito o crede che non gli sia stata data l’occasione di mostrare le proprie abilità?

«Diciamo che l’Inter gioca in un modo differente rispetto al nostro. Ai nerazzurri serve più un tornante, un quinto, mentre Tajon è più un’ala pura. Resto convinto che Buchanan, che adesso è partito benissimo al Villarreal, in ogni caso avrebbe potuto dire la sua anche lì a Milano, anche se sicuramente pure Dumfries è un ottimo calciatore».