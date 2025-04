Milan, Maignan: “Ora vento non è a favore. Ma faremo i conti alla fine”

Come ho detto sto bene al Milan e do tutto per la maglia ogni giorno. Adesso non voglio parlare del contratto ma vogliamo dare di più al Milan, il mio caso personale non è importante adesso.

Certo, tutto si allena. Personalmente so come si vive in questi momenti. Non dobbiamo pensare a fuori ma concentrarci sul dentro. Per tanti è la prima volta vivere con questa pressione. Sicuramente li aiuteremo in futuro.