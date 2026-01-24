"Fare sei punti con due squadre (Juventus e Fiorentina, ndr) che sono allestite per stare lì con l'Inter, con il Napoli, con due squadre importanti, secondo me vuol dire che abbiamo grande tenacia, grande abnegazione e sicuramente siamo un grande gruppo. Pio? Secondo me ho fatto due assist, uno ieri quando gli ho detto di smarcarsi davanti, prima della partita mi ha seguito. È fortissimo. E oggi uno a Palestra. Quindi è merito tuo anche il gol di ieri? Sì, è un po' il mio".