Seba Esposito: “L’Inter è la più forte. Gol Pio? Merito anche mio, gli avevo detto…”

Seba Esposito: “L’Inter è la più forte. Gol Pio? Merito anche mio, gli avevo detto…” - immagine 1
L'attaccante del Cagliari e fratello dell'attaccante dell'Inter Francesco Pio è intervenuto in collegamento ai microfoni di DAZN
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Sebastiano Esposito, attaccante del Cagliari e fratello dell'attaccante dell'Inter Francesco Pio, è intervenuto in collegamento ai microfoni di DAZN dopo il successo dei sardi per 2-1 al Franchi contro la Fiorentina.

"Fare sei punti con due squadre (Juventus e Fiorentina, ndr) che sono allestite per stare lì con l'Inter, con il Napoli, con due squadre importanti, secondo me vuol dire che abbiamo grande tenacia, grande abnegazione e sicuramente siamo un grande gruppo. Pio? Secondo me ho fatto due assist, uno ieri quando gli ho detto di smarcarsi davanti, prima della partita mi ha seguito. È fortissimo. E oggi uno a Palestra. Quindi è merito tuo anche il gol di ieri? Sì, è un po' il mio".

Seba Esposito: “L’Inter è la più forte. Gol Pio? Merito anche mio, gli avevo detto…”- immagine 2
Getty

Sacrificio?

"Sicuramente è una cosa che chiede il mister, ma è una cosa che chiede sia la nostra classifica sia il campionato. Perché guardando anche ieri l'Inter, prendendo spunto dai più forti, perché sono primi in classifica, vedendo il lavoro che fa Lautaro e vedendo il lavoro che fa Pio anche, purtroppo o per fortuna sono cose che richiede il campionato. Bisogna pedalare".

Più forte Pio o Palestra?

"Se Marco cominciasse a farmi più assist potrei dire Palestra, ma ad oggi ho fatto solo un assist quindi dico Pio (ride, ndr)".

