“La Grande Inter? Una squadra meravigliosa, la migliore Inter di tutti i tempi. Ogni tanto penso al famoso “credo” di Luciano Ligabue: “Credo che un’Inter come quella di Corso, Mazzola e Suarez non ci sarà mai più, ma non è detto che non ce ne saranno, e belle, in maniera diversa”. Sì, poi è arrivato Mourinho, adesso Inzaghi con una grande, grandissima Inter che può battere il Psg. Ma la mia è lassù, nel punto più alto. Dico mia anche se ho giocato poco. Sa, avevo davanti gente come Guarneri e Picchi. Però nel 1965 ho fatto cinque partite e abbiamo vinto la Coppa", ricorda l'ex giocatore alla Gazzetta dello Sport.